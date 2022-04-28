Президент Татарстана обсудил с министром Мьянмы вопросы экономического сотрудничества
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.
Так, Минниханов отметил, что между Татарстаном и Мьянмой есть значительный потенциал для взаимодействия в области поставок продукции нефтехимической и машиностроительной отраслей РТ, судостроения и автомобилестроения, здравоохранения и прочего.
В свою очередь, У Аун Найн заверил, что возглавляемое им ведомство готово к сотрудничеству с Татарстаном по самому широкому кругу направлений.
Ранее НСН сообщала, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) инвестировали в экономику Москвы около $3 млрд.