Президент Татарстана обсудил с министром Мьянмы вопросы экономического сотрудничества

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы У Аун Найн обсудили возможности для расширения взаимодействия по разным направлениям.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.

Так, Минниханов отметил, что между Татарстаном и Мьянмой есть значительный потенциал для взаимодействия в области поставок продукции нефтехимической и машиностроительной отраслей РТ, судостроения и автомобилестроения, здравоохранения и прочего.

В свою очередь, У Аун Найн заверил, что возглавляемое им ведомство готово к сотрудничеству с Татарстаном по самому широкому кругу направлений.

Ранее НСН сообщала, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) инвестировали в экономику Москвы около $3 млрд.