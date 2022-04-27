США обсудили с Болгарией и Польшей приостановку поставок российского газа

Американские власти провели консультации с Болгарией и Польшей в связи с приостановкой поставок газа из России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.

Псаки утверждает, что приостановка поставок газа Польше и Болгарии является «практически использованием поставок энергоресурсов в качестве оружия». По её словам, в Вашингтоне «предсказывали, что Россия может это предпринять в данном конфликте».

«Поэтому мы, разумеется, поддерживали контакт с Европой, в том числе с этими странами, в том числе в последние 24 часа, [мы контактировали] с лидерами в Польше и Болгарии», — цитирует Псаки ТАСС.

Также в Белом доме заявили, что США в течение нескольких месяцев работают с партнёрами по всему миру над диверсификацией поставок природного газа в Европу и заменой объёмов российского газа.

Ранее «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

В компании добавили, что «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля.