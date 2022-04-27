В партии «Альтернатива болгарского возрождения» прокомментировали ситуацию с поставками газа

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Глава партии «Альтернатива болгарского возрождения», бывший министр внутренних дел Болгарии Румен Петков прокомментировал ситуацию с поставками газа.
В партии «Альтернатива болгарского возрождения» прокомментировали ситуацию с поставками газа
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«Мы имели возможность договориться с компанией «Газпром экспорт», условия у которой самые хорошие в Европе, но наше правительство проиграло эту возможность. К сожалению, наше правительство не приняло никаких мер по гарантии газового обеспечения Болгарии, как это сделали в Австрии, Германии, Венгрии, Словакии», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в Болгарии есть секторы экономики, которые практически на 100% зависят от поставки газа.

Со своей стороны, заслуженный экономист России, проректор РАНХиГС Андрей Марголин в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что ситуация носит скорее политический характер.

«Я думаю, что Болгария проходит пять стадий неизбежного — от торга они перейдут к согласию платить. Вся эта дискуссия носит политизированный характер», — отметил он.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

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