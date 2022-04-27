В Фонде национальной энергетической безопасности высказались о поставках газа Болгарии и Польше
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В беседе с Life.ru он напомнил, что Польша с самого начала утверждала, что не будет платить за газ в рублях по политическим мотивам.
«Насчёт Болгарии: это страна несамостоятельная, мы помним, как её продавили по «Южному потоку» и заставили отказаться от этого проекта», — сказал Юшков.
Как прогнозирует эксперт, единой позиции в ЕС в любом случае не будет.
Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.