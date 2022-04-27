В Удмуртии начались весенние полевые работы

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В Удмуртии агропредприятия приступили к весенним полевым работам.
В Удмуртии начались весенние полевые работы
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза республики.

«На закрытие влаги и боронование многолетних трав уже выехали механизаторы Селтинского и Шарканского районов. По мере поспевания почвы к ним присоединятся и хозяйства других районов», — заявили в ведомстве.

Яровыми культурами в регионе планируют засеять 24,7 тыс. га, передаёт izh.kp.ru.

Ранее в Тюменской области заявили о готовности к посевной кампании.

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