Финансист Миннахмедов рассказал о специфике инвестирования в криптовалюту

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Предприниматель, квалифицированный частный инвестор, независимый финансовый советник при Минфине России Марсель Миннахмедов дал новичкам советы по инвестированию в криптовалюту.
Финансист Миннахмедов рассказал о специфике инвестирования в криптовалюту
  • Gettyimages.ru

«Первый совет новичкам — вкладывайте столько, сколько не боитесь потерять», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам эксперта, также необходимо выбрать биржу или брокера, способ хранения активов.

Как отметил Миннахмедов, некоторые новички считают, что с криптовалютным брокером торговать проще, чем на бирже, однако комиссии при этом выше.

Кроме того, важно помнить, что криптобиржи, равно как и брокеров, могут взломать, и тогда инвестор лишится своих активов, заключил эксперт.

Ранее руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский высказался о спросе на расчёты в криптовалюте в России.

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