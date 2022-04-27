Глава ЕК: Польша и Болгария получают газ от своих соседей

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала ситуацию с поставкой газа Болгарии и Польше.

«Польша и Болгария сейчас получают газ от своих соседей по ЕС», — цитирует главу ЕК РИА Новости.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.