Глава ЕК: Польша и Болгария получают газ от своих соседей
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала ситуацию с поставкой газа Болгарии и Польше.
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«Польша и Болгария сейчас получают газ от своих соседей по ЕС», — цитирует главу ЕК РИА Новости.
Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
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