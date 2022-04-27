В Русско-Азиатском союзе предпринимателей прокомментировали отношения России с иностранным бизнесом

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Президент Русско-Азиатского союза предпринимателей и промышленников Виталий Манкевич прокомментировал отношения России с иностранным бизнесом.
В Русско-Азиатском союзе предпринимателей прокомментировали отношения России с иностранным бизнесом
  • Gettyimages.ru

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он выразил мнение, что у азиатских компаний сейчас самое удачное время для развития сотрудничества с Россией.

«Возможно, через несколько месяцев европейские компании начнут возвращаться. Время терять нельзя», — сказал Манкевич.

По его мнению, отечественный рынок будет хорошим местом, например, для китайских предприятий.

Как прогнозирует эксперт, взаимодействие с Европой постепенно будет восстанавливаться.

«Конечно, произойдёт перестройка. Но, надеюсь, в течение этого года мы сможем выстроить новое сотрудничество, и сотрудничество будет снова расти», — заключил он.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.

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