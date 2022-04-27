В Кремле отвергли заявления главы ЕК о «шантаже» из-за перехода на расчёты за газ в рублях

В Кремле отвергли заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о «шантаже» со стороны России из-за перехода на расчёты за газ в рублях: Москва была и остаётся надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям.

Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как ранее заявила фон дер Ляйен, прекращение поставок газа за неоплату газа «неоправданно и неприемлемо» и является «попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа».

«Это не шантаж, Россия была и остается надёжным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, и Россия остаётся приверженной своим обязательствам по контрактам», — подчеркнул представитель Кремля.

Условия новой методики оплаты зафиксированы в указе президента России, а необходимость перехода к новой методике была вызвана беспрецедентными недружественными шагами в сфере экономики и финансового сектора против страны, напомнил Песков.

«Эта необходимость была продиктована тем, что, как известно, у нас заблокировали, говоря по-русски — украли, довольно значительную сумму наших резервов, и это всё потребовало перехода на новую систему оплаты. Поэтому ни о каком шантаже здесь речь не идёт, заблаговременно все эти новые модальности были доведены до сведения покупателей. С таким определением мы категорически не согласны», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что «оплата в надлежащей форме» будет основанием для продолжения поставок.

27 апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Также российская компания указала, что сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.