В Москве отметили рост объёма закупок на Портале поставщиков

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за I квартал 2022 года на Портале поставщиков провели 132,4 тыс. закупок на сумму 20,7 млрд рублей. Объём закупок вырос на 25,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Об этом пишет НСН.

«Портал поставщиков успешно обновляется и развивается. В прошлом году за аналогичный период было проведено 118,1 тыс. закупок объёмом 16,5 млрд рублей. Благодаря порталу заказчики из Москвы и других регионов могут получать необходимую продукцию и заключать договоры с представителями малого и среднего бизнеса со всей страны», — сказал Ефимов.

По его словам, количество поставщиков на портале превысило 260 тыс., 90% из них — представители малого и среднего бизнеса.

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