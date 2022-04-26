В Москве отметили рост объёма закупок на Портале поставщиков
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Об этом пишет НСН.
«Портал поставщиков успешно обновляется и развивается. В прошлом году за аналогичный период было проведено 118,1 тыс. закупок объёмом 16,5 млрд рублей. Благодаря порталу заказчики из Москвы и других регионов могут получать необходимую продукцию и заключать договоры с представителями малого и среднего бизнеса со всей страны», — сказал Ефимов.
По его словам, количество поставщиков на портале превысило 260 тыс., 90% из них — представители малого и среднего бизнеса.
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