ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с апреля 2021 года

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Народный банк (Центробанк) Китая понизил курс юаня к доллару на 681 пункт — до 6,5590 юаня за единицу американской валюты.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные китайского финансового регулятора.

По статистике Центробанка КНР, это минимальное значение курса со 2 апреля прошлого года. Кроме того, амплитуда колебаний в 681 пункт стала максимальной с 13 августа 2015 года.

Нынешнее ослабление китайской валюты длится пятый рабочий день подряд.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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