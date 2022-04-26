ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с апреля 2021 года
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные китайского финансового регулятора.
По статистике Центробанка КНР, это минимальное значение курса со 2 апреля прошлого года. Кроме того, амплитуда колебаний в 681 пункт стала максимальной с 13 августа 2015 года.
Нынешнее ослабление китайской валюты длится пятый рабочий день подряд.
Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.