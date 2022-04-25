В SOCAR заявили, что Азербайджан не будет платить за российский газ в рублях
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«Сегодня в СМИ была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение компании.
Ранее директор четвёртого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар рассказал о переходе на расчёты в национальных валютах с Арменией и Азербайджаном.
До этого глава Минэкономики Армении Ваган Керобян заявил, что Ереван начал осуществлять платежи за российский газ в рублях.