В SOCAR заявили, что Азербайджан не будет платить за российский газ в рублях

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В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) опровергли информацию о том, что Баку будет платить за российский газ в рублях.
В SOCAR заявили, что Азербайджан не будет платить за российский газ в рублях
  • globallookpress.com
  • © Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com

«Сегодня в СМИ была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Ранее директор четвёртого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар рассказал о переходе на расчёты в национальных валютах с Арменией и Азербайджаном.

До этого глава Минэкономики Армении Ваган Керобян заявил, что Ереван начал осуществлять платежи за российский газ в рублях.

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