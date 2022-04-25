Смолов сказал журналисту задавать вопросы о чемпионстве в Санкт-Петербурге

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов резко отреагировал на вопрос о чемпионской гонке после поражения от ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Езжай в Питер, спроси», — цитирует Смолова «Чемпионат».

Отмечается, что перед этим один из корреспондентов сказал, что форвард «Зенита» Артём Дзюба всегда отвечает журналистам после того, как Смолов проигнорировал первый вопрос.

Бело-голубые уступили ЦСКА со счётом 0:1. Единственный мяч забил Чидера Эджуке.

«Динамо» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на три балла. При этом у петербургского коллектива есть игра в запасе.

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что в команде не забивают себе голову чемпионской гонкой в РПЛ.