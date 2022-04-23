Медведев: Европа не продержится без российского газа и недели

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны Европы не смогут продержаться без российского газа и недели.

Он отметил, что Еврокомиссия допустила возможность оплаты газа в рублях.

По его словам, российская сторона ценит последовательность европейских партнёров.

«Особенно с учётом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев.
Ну а если серьёзно, то и недели не протянут», — написал Медведев в своём Telegram.

Ранее сообщалось, что европейские компании могут согласиться на систему оплаты российского газа в рублях, не нарушая антироссийских санкций.

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