Медведев: Европа не продержится без российского газа и недели
Он отметил, что Еврокомиссия допустила возможность оплаты газа в рублях.
По его словам, российская сторона ценит последовательность европейских партнёров.
«Особенно с учётом того, что, по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев.
Ну а если серьёзно, то и недели не протянут», — написал Медведев в своём Telegram.
Ранее сообщалось, что европейские компании могут согласиться на систему оплаты российского газа в рублях, не нарушая антироссийских санкций.