Handelsblatt: эмбарго на российский газ грозит волной банкротств немецким предприятиям

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Эмбарго на поставки российских энергоресурсов в Германию несёт огромные риски для немецкого бизнеса.

Об этом пишет газета Handelsblatt.

Как отмечается, по результатам опроса, проведённого объединением малого и среднего бизнеса ZGV, значительная часть компаний не заключала долгосрочных контрактов на поставку энергоресурсов. 

По информации издания, результаты опроса свидетельствуют о том, что эмбарго на поставку российских энергоносителей несёт огромные риски для немецкого бизнеса, особенно сильно от поставок зависят малые и средние предприятия. 

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении Берлина как можно скорее отказаться от импорта российских энергоносителей.

Премьер Баварии, глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что резкий отказ от российского газа может привести к массовой безработице, социальному спаду и потрясениям.

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