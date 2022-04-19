В Подмосковье ввели в эксплуатацию ещё 416 га земли для использования в сельском хозяйстве
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Как сообщает телеканал «360», об этом губернатору Андрею Воробьёву рассказал заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.
По словам Филимонова, в настоящее время в Подмосковье около 1,047 млн га сельхозугодий, используется из них примерно 905 тыс.
«В этом году мы планируем обеспечить ввод ещё 40 тыс. га неиспользуемых сельхозземель», — отметил он.
Также во время совещания с зампредами регионального правительства Воробьёв призвал сельхозпроизводителей использовать современные технологии, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Мир постоянно что-что внедряет, придумывает новое, полезное. Может быть, мы больше принесём пользы, если мы знаниями поможем. Конференции, обмен опытом — это очень важно», — сказал он.
Ранее сообщалось, что аграрии Приморского края за неделю засеяли более половины запланированных площадей.