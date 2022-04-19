Экономист Марголин прокомментировал возобновление продажи наличной валюты гражданам в банках
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«Это маркер стабильности», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
Как отметил Марголин, такое решение оказывает стабилизирующее воздействие на курс.
«В этом смысле некоторое понимание того, какими же будут уровень доходов экспортёров, доходы в бюджет», — сказал он.
Ранее вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в беседе с газетой «Известия» напомнила, что приобрести в банках наличную валюту можно только ту, которая поступила в кассы с 9 апреля.