Экономист Марголин прокомментировал возобновление продажи наличной валюты гражданам в банках

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Проректор РАНХиГС, заслуженный экономист России Андрей Марголин прокомментировал возобновление продажи наличной валюты гражданам в банках.
Экономист Марголин прокомментировал возобновление продажи наличной валюты гражданам в банках
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«Это маркер стабильности», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил Марголин, такое решение оказывает стабилизирующее воздействие на курс.

«В этом смысле некоторое понимание того, какими же будут уровень доходов экспортёров, доходы в бюджет», — сказал он.

Ранее вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова в беседе с газетой «Известия» напомнила, что приобрести в банках наличную валюту можно только ту, которая поступила в кассы с 9 апреля.

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