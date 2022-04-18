В Фонде энергетического развития высказались о ситуации с поставками газа в Европу

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказался о ситуации с поставками российских нефти и газа в Европу.

«Мы в этом году на Европе потенциально можем заработать порядка $100 млрд. Это то, сколько «Газпром» может получить при текущем росте цен на газ в ЕС. Если они будут отказываться, цена ещё больше взлетит, потому что практически они не могут отказаться от российского газа», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, сейчас все ждут, что будет дальше.

По прогнозу Пикина, в начале мая могут быть какие-то реальные действия, связанные либо с ограничениями, если за газ не будет оплаты, либо всё продолжится.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.