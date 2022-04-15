Песков прокомментировал перспективы перехода к оплате нефти и угля в рублях

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал перспективы перехода к оплате в рублях за нефть и уголь. По его словам, преждевременно говорить о том, каких групп товаров это коснётся и когда.

Песков отметил, что российский президент Владимир Путин поручил методично, поэтапно и последовательно «работать к расширению диапазона использования национальных валют».

«Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно», — цитирует его РИА Новости.

В Кремле добавили, что данная работа достаточно сложная, однако «концептуальная установка президента абсолютно очевидна».

Также Песков подтвердил, что работа в данном направлении будет активизирована.

Ранее президент России заявил, что банки недружественных стран задерживают оплату российских энергоносителей в рублях.