Песков прокомментировал перспективы перехода к оплате нефти и угля в рублях
- РИА Новости
Песков отметил, что российский президент Владимир Путин поручил методично, поэтапно и последовательно «работать к расширению диапазона использования национальных валют».
«Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно», — цитирует его РИА Новости.
В Кремле добавили, что данная работа достаточно сложная, однако «концептуальная установка президента абсолютно очевидна».
Также Песков подтвердил, что работа в данном направлении будет активизирована.
Ранее президент России заявил, что банки недружественных стран задерживают оплату российских энергоносителей в рублях.