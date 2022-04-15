Фармпроизводства ОЭЗ «Технополис «Москва» объявили о наборе сотрудников

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что предприятия фармацевтической и медицинской отраслей ОЭЗ «Технополис «Москва» открыли 80 вакансий в связи с расширением существующих заводов и запуском новых.
Фармпроизводства ОЭЗ «Технополис «Москва» объявили о наборе сотрудников
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Об этом сообщает НСН.

«Предприятия кластера медицинских технологий, оборудования и биофармацевтики ОЭЗ ведут набор специалистов разного профиля, главным образом для фармацевтических предприятий. Шесть компаний заявили о 80 вакансиях. Персонал требуется как крупным производителям лекарств, так и более компактным производствам изделий медицинской специализации», — уточнил Ефимов.

Речь идёт о таких специалистах, как технологи, микробиологи, и другом персонале.

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