Фармпроизводства ОЭЗ «Технополис «Москва» объявили о наборе сотрудников

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что предприятия фармацевтической и медицинской отраслей ОЭЗ «Технополис «Москва» открыли 80 вакансий в связи с расширением существующих заводов и запуском новых.

Об этом сообщает НСН.

«Предприятия кластера медицинских технологий, оборудования и биофармацевтики ОЭЗ ведут набор специалистов разного профиля, главным образом для фармацевтических предприятий. Шесть компаний заявили о 80 вакансиях. Персонал требуется как крупным производителям лекарств, так и более компактным производствам изделий медицинской специализации», — уточнил Ефимов.

Речь идёт о таких специалистах, как технологи, микробиологи, и другом персонале.

Сотрудники требуются на предприятиях площадок «Печатники» в Москве и «Алабушево» в Зеленограде.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о влиянии программы импортозамещения на экономику России.