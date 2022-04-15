Аналитик Потавин перечислил преимущества стабильного курса рубля

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин назвал преимущества стабильного курса рубля для российской экономики.

«Все понимают, что только благодаря запретам и ограничениям, введённым ЦБ России, наша национальная валюта так стремительно укрепилась за прошедший месяц и сейчас стабилизировалась. Крепкий курс рубля необходим для того, чтобы сбить валютную панику у населения», — заявил Потавин в беседе с агентством «Прайм».

Он также отметил, что стабильный курс рубля позволяет остановить рост инфляции на внутреннем рынке.

Ранее экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.