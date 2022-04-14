Глава ЕЦБ рассказала о последствиях отказа ЕС от российского газа и нефти
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«Разумеется, касаемо нефти и газа — резкий бойкот имел бы существенное влияние», — цитирует её ТАСС.
По словам Лагард, ЕЦБ «внимательно следит» за развитием событий.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна переживает «новую бедность» из-за роста цен на энергоресурсы.
Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.