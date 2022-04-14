В Тюменской области число экспортёров увеличилось на 20% в 2021 году

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Количество экспортёров в Тюменской области выросло до 248 в 2021 году, что почти на 20% больше, чем в 2020-м.
В Тюменской области число экспортёров увеличилось на 20% в 2021 году
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Кроме того, на 32% выросло число субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в состав экспортёров региона, сообщает «Вслух.ру».

В информационном центре правительства региона напомнили о действующих мерах поддержки экспортёров, к числу которых относятся, например, консультации, практическая помощь по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиск партнёров, встречи и переговоры.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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