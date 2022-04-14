Путин: недружественные страны признали, что не могут обойтись без российских энергоресурсов

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Партнёры из числа недружественных России стран признали, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, заявил президент Владимир Путин.
Путин: недружественные страны признали, что не могут обойтись без российских энергоресурсов
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Так называемые партнёры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без энергоресурсов, в том числе без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что поставки из других стран, прежде всего из США, обойдутся в разы дороже и отразятся на уровне жизни людей.

Газета The Independent со ссылкой на группу представителей более чем 550 продовольственных банков писала, что рост цен на продукты и электричество в Британии подталкивает некоторых граждан к «краю пропасти».

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