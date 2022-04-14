Путин: недружественные страны признали, что не могут обойтись без российских энергоресурсов
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«Так называемые партнёры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без энергоресурсов, в том числе без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует», — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что поставки из других стран, прежде всего из США, обойдутся в разы дороже и отразятся на уровне жизни людей.
Газета The Independent со ссылкой на группу представителей более чем 550 продовольственных банков писала, что рост цен на продукты и электричество в Британии подталкивает некоторых граждан к «краю пропасти».