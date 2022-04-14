Путин: недружественные страны признали, что не могут обойтись без российских энергоресурсов

Партнёры из числа недружественных России стран признали, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, заявил президент Владимир Путин.

«Так называемые партнёры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без энергоресурсов, в том числе без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что поставки из других стран, прежде всего из США, обойдутся в разы дороже и отразятся на уровне жизни людей.

Газета The Independent со ссылкой на группу представителей более чем 550 продовольственных банков писала, что рост цен на продукты и электричество в Британии подталкивает некоторых граждан к «краю пропасти».