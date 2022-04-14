Путин: европейцы сами взвинчивают цены разговорами об отказе от российских энергоресурсов

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Страны Европы сами дестабилизируют рынок и повышают цены для своих граждан разговорами об отказе от российских энергоресурсов, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: европейцы сами взвинчивают цены разговорами об отказе от российских энергоресурсов
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

«Несмотря на очевидные для всех вещи, европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок, чем дополнительно дестабилизируют рынок и сами, своими руками взвинчивают цены, прежде всего для своих граждан», — сказал он.

Ранее российский президент отметил, что отказ ряда стран Запада от сотрудничества с Россией ударил по самим американцам и европейцам.

Газета The Independent со ссылкой на группу представителей более чем 550 продовольственных банков писала, что рост цен на продукты и электричество в Британии подталкивает некоторых граждан к «краю пропасти».

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