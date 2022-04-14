Путин: европейцы сами взвинчивают цены разговорами об отказе от российских энергоресурсов

Страны Европы сами дестабилизируют рынок и повышают цены для своих граждан разговорами об отказе от российских энергоресурсов, заявил президент России Владимир Путин.

«Несмотря на очевидные для всех вещи, европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок, чем дополнительно дестабилизируют рынок и сами, своими руками взвинчивают цены, прежде всего для своих граждан», — сказал он.

Ранее российский президент отметил, что отказ ряда стран Запада от сотрудничества с Россией ударил по самим американцам и европейцам.

Газета The Independent со ссылкой на группу представителей более чем 550 продовольственных банков писала, что рост цен на продукты и электричество в Британии подталкивает некоторых граждан к «краю пропасти».