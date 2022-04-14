Путин назвал нарушение логистики экспортных поставок острой проблемой российского ТЭК

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в нефтегазовом секторе назвал одной из самых острых проблем для российского ТЭК нарушение логистики экспортных поставок.
Путин назвал нарушение логистики экспортных поставок острой проблемой российского ТЭК
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Сегодня рассмотрим ситуацию в нефтегазовом секторе... а также подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭКа в результате действий так называемых недружественных стран. Самая острая из них... связана с нарушением логистики экспортных поставок», — сказал он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что на льготные кредиты предприятиям топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на пополнение оборотного капитала будет направлено 7 млрд рублей.

Кроме того, Мишустин подписал распоряжение о направлении более 3,7 млрд рублей на модернизацию промышленности в регионах.

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