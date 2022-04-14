Директор Магаданского порта Горбов рассказал о ситуации с грузопотоком

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Директор Магаданского морского торгового порта (ММТП) Андрей Горбов рассказал о ситуации с грузопотоком.
Директор Магаданского порта Горбов рассказал о ситуации с грузопотоком
  • Gettyimages.ru
  • © Jorg Greuel

Что касается грузов в Магаданскую область, серьёзных изменений пока не отмечено, заявил он в беседе с ИА PrimaMedia.

«Грузооборот чуть подрос по сравнению с тем же кварталом прошлого года, но вряд ли можно сделать из этого какие-то выводы по росту или падению. Потому что у нас была очень сложная ледовая обстановка в прошлом году. Это тормозило часть завоза, перенесло на более дальний срок в отсутствие ледовой навигации», — добавил Горбов.

Также он рассказал о планах по развитию порта и обновлению техники.

«Есть программа до 2024 года, в ней заложено не только приобретение новой техники, но и модернизация энергетики — подстанции, трансформаторы», — уточнил Горбов.

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