Директор Магаданского порта Горбов рассказал о ситуации с грузопотоком

Директор Магаданского морского торгового порта (ММТП) Андрей Горбов рассказал о ситуации с грузопотоком.

Что касается грузов в Магаданскую область, серьёзных изменений пока не отмечено, заявил он в беседе с ИА PrimaMedia.

«Грузооборот чуть подрос по сравнению с тем же кварталом прошлого года, но вряд ли можно сделать из этого какие-то выводы по росту или падению. Потому что у нас была очень сложная ледовая обстановка в прошлом году. Это тормозило часть завоза, перенесло на более дальний срок в отсутствие ледовой навигации», — добавил Горбов.

Также он рассказал о планах по развитию порта и обновлению техники.

«Есть программа до 2024 года, в ней заложено не только приобретение новой техники, но и модернизация энергетики — подстанции, трансформаторы», — уточнил Горбов.

С 1 января на Украине вступил в силу закон, запрещающий российским кораблям доступ во внутренние воды страны.