ЦБ Канады повысил ключевую ставку до 1% годовых

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Центробанк Канады сообщил о решении повысить ключевую ставку с 0,5 до 1% годовых.
ЦБ Канады повысил ключевую ставку до 1% годовых
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«Банк Канады сегодня повысил ключевую ставку до 1%», — говорится в сообщении иностранного регулятора.

В банке отметили, что страна переживает «сильный рост» экономики — так, например, зарплата жителей Канады фактически вернулась к допандемийному уровню и продолжает расти.

Ранее Центробанк России решил снизить ключевую ставку до 17% годовых.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что российский регулятор будет принимать все необходимые меры для поддержки отечественного финансового сектора.

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