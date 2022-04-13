ЦБ Канады повысил ключевую ставку до 1% годовых
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«Банк Канады сегодня повысил ключевую ставку до 1%», — говорится в сообщении иностранного регулятора.
В банке отметили, что страна переживает «сильный рост» экономики — так, например, зарплата жителей Канады фактически вернулась к допандемийному уровню и продолжает расти.
Ранее Центробанк России решил снизить ключевую ставку до 17% годовых.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что российский регулятор будет принимать все необходимые меры для поддержки отечественного финансового сектора.