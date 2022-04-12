Экономист Воронкова рассказала о снижении роли доллара в мировых финансах

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Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова рассказала о снижении роли доллара в международных расчётах и росте вложений в другие мировые валюты.

«Не только Банк России, но и центральные банки других стран увеличивают вложения в другие валюты, суверенные государственные заимствования всё более переключаются на национальные валюты, всё чаще взаимные международные расчёты осуществляются в национальных валютах стран-контрагентов. То есть в мировой экономике явно наблюдается тренд на валютную многополярность», — рассказала она в беседе с агентством «Прайм».

Воронкова отметила, что международные финансовые центры и институты признают риски, связанные с привязкой мировой валютной системы к доллару.

Ранее директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН высказался о динамике курса рубля.

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