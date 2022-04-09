Инвестиционный стратег Бахтин дал прогноз по динамике российских биржевых индексов

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Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин дал прогноз по динамике российских биржевых индексов.
Инвестиционный стратег Бахтин дал прогноз по динамике российских биржевых индексов
  • Gettyimages.ru
  • © Nenad Cavoski

«По нашим оценкам, на предстоящей неделе характер динамики российских биржевых индексов не претерпит существенных изменений. Индекс Мосбиржи может продолжать двигаться в разнонаправленном ключе в рамках диапазона 2500—2800 пунктов, ориентиры по индексу РТС — 900—1150 пунктов», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как отметил эксперт, на предстоящей неделе будут опубликованы важные данные для рыночных настроений. Главная информация выйдет во вторник — это ежемесячный отчёт ОПЕК, а также показатель потребительской инфляции США (ИПЦ) за март, пояснил Бахтин.

Он также напомнил, что на следующей неделе должно состояться заседание ЕЦБ по ключевой ставке.

Ранее директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН высказался о динамике курса рубля.

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