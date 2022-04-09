Аналитик Евстифеев прокомментировал ситуацию на рынке нефти

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

«На нефтяной рынок продолжают воздействовать противоположные факторы, которые определяют сохранение повышенной волатильности в последние дни», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, краткосрочная перспектива выглядит нейтрально.

Как прогнозирует Евстифеев, внимание в начале недели будет обращено к Евросоюзу, где планируется обсудить санкции против российской нефти.

«Вероятность полного отказа от российского экспорта невысока, при этом план поэтапного отказа может вызвать некоторое снижение котировок до $95—100 за баррель», — добавил он.

Ранее руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в европейские страны.