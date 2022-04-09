Аналитик Евстифеев прокомментировал ситуацию на рынке нефти

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Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев прокомментировал ситуацию на рынке нефти.
Аналитик Евстифеев прокомментировал ситуацию на рынке нефти
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«На нефтяной рынок продолжают воздействовать противоположные факторы, которые определяют сохранение повышенной волатильности в последние дни», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, краткосрочная перспектива выглядит нейтрально.

Как прогнозирует Евстифеев, внимание в начале недели будет обращено к Евросоюзу, где планируется обсудить санкции против российской нефти.

«Вероятность полного отказа от российского экспорта невысока, при этом план поэтапного отказа может вызвать некоторое снижение котировок до $95—100 за баррель», — добавил он.

Ранее руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в европейские страны.

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