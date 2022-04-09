Экономист Коган высказался о перспективах курса рубля

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Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган высказался о перспективах курса рубля.
Экономист Коган высказался о перспективах курса рубля
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В беседе с «Российской газетой» он выразил мнение, что объективным курсом в настоящее время представляется диапазон в 80—85 рублей за доллар и 90—95 рублей за евро.

«12%-ная комиссия с понедельника перестанет существовать, поэтому со старта торгов можно ждать серьёзного ажиотажа среди покупателей — физических лиц. Дополнительным триггером послужит возможность снятия наличных в банках с 18 апреля», — сказал Коган.

По его словам, главным игроком до тех пор, пока на рынок не вернутся нерезиденты и большие объёмы, останется ЦБ, а внешние факторы будут просто сопутствовать тем или иным событиям на рынке.

Ранее директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН высказался о динамике курса рубля.

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