Министр финансов Силуанов: страны БРИКС могут смягчить последствия рукотворного кризиса

Нынешний кризис является рукотворным, и страны БРИКС имеют все инструменты для его смягчения, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Нынешний кризис — рукотворный, и у стран БРИКС есть все необходимые инструменты для того, чтобы смягчить его последствия для своих экономик и мировой экономики в целом», — заявил Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Китая.

Участники встречи отметили важность взаимодействия в многосторонних форматах с целью принятия совместных мер по стабилизации текущей экономической ситуации.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС, вероятно, станут основой нового миропорядка.