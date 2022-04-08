ЦБ заявил о сохраняющихся рисках для финансовой стабильности России

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Внешние условия для экономики России остаются сложными, экономическая деятельность значительно ограничена, также сохраняются риски для финансовой стабильности страны, заявила пресс-служба Банка России.
ЦБ заявил о сохраняющихся рисках для финансовой стабильности России
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В ЦБ подчеркнули, что при этом риски на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

«Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты... Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски», — заявил регулятор.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что против России развязана экономическая война

По его словам, от взаимодействия кабмина и Госдумы зависит успешная адаптация экономики.

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