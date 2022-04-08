Аналитик Блинов: политика Центробанка способствует укреплению курса рубля

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Тактика российского Центробанка положительно сказывается на динамике рубля. Об этом заявил старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов.

«У этого достаточно быстрого укрепления курса российской национальной валюты есть определённые задачи, и есть понимание, для чего это происходит», — рассказал он агентству «Прайм».

По мнению Блинова, другим фактором укрепления рубля является стремление в перспективе разморозить резервы и возобновить международные расчёты.

Центробанк России объявил, что принял решение начать с 8 апреля покупать золото у банков по договорной цене.

Экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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