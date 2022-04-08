FT: антироссийские санкции Запада могут подорвать доверие к доллару

Антироссийские санкции западных стран могут подорвать доверие к доллару. Соответсвующее опасение выразила британская газета Financial Times.

Издание отметило, что антироссийского курса придерживается лишь «возглавляемая Западом коалиция», что может иметь «важные последствия для будущего международных финансов».

FT также выразила опасения в связи с «долгосрочными планами» Китая по повышению роли юаня в мировых расчётах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об ускорении «эрозии» мировых резервных валют из-за санкций Запада.

Экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.