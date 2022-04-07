Bloomberg: Польша выступила против изменений в проект ЕС о запрете импорта угля из России
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Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Послы ЕС встречаются в четверг с целью одобрения пакета, который включает в себя запрет на уголь», — говорится в сообщении.
Как отмечается, «Польша противостоит изменениям в проекте санкционного плана, запрашиваемым Германией, о продлении переходного периода запрета от месяца до четырех месяцев».
Ранее глава Минэкономики Роберт Хабе заявил, что в случае немедленного отказа от импорта российского угля в Германии может наступить дефицит предложения.