Bloomberg: Польша выступила против изменений в проект ЕС о запрете импорта угля из России

Польша выступает против запрашиваемых Германией изменений в проекте санкций против России относительно сдвига сроков запрета на импорт угля из России.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Послы ЕС встречаются в четверг с целью одобрения пакета, который включает в себя запрет на уголь», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «Польша противостоит изменениям в проекте санкционного плана, запрашиваемым Германией, о продлении переходного периода запрета от месяца до четырех месяцев».

Ранее глава Минэкономики Роберт Хабе заявил, что в случае немедленного отказа от импорта российского угля в Германии может наступить дефицит предложения.