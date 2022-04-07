Bloomberg: Польша выступила против изменений в проект ЕС о запрете импорта угля из России

Короткая ссылка
Польша выступает против запрашиваемых Германией изменений в проекте санкций против России относительно сдвига сроков запрета на импорт угля из России.
Bloomberg: Польша выступила против изменений в проект ЕС о запрете импорта угля из России
  • Gettyimages.ru
  • © ANGHI

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Послы ЕС встречаются в четверг с целью одобрения пакета, который включает в себя запрет на уголь», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «Польша противостоит изменениям в проекте санкционного плана, запрашиваемым Германией, о продлении переходного периода запрета от месяца до четырех месяцев».

Ранее глава Минэкономики Роберт Хабе заявил, что в случае немедленного отказа от импорта российского угля в Германии может наступить дефицит предложения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить