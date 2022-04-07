В Москве объём промпроизводства вырос почти на 25%
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Об этом сообщает НСН.
«Положительная динамика главным образом обусловлена ростом обрабатывающей промышленности на 33,5%. В этой отрасли наибольшие темпы прироста зафиксированы в производстве оборудования общего назначения, в том числе насосного и компрессорного, а также двигателей, клапанов и регуляторов. Увеличение составило 95,7%», — уточнил Ефимов.
По его словам, немало динамично развивающихся производств и в кабельной отрасли столицы, передаёт kp.ru.
Так, выпуск электрического оборудования вырос на 86,2%, в том числе за счёт создания новых изделий по программе импортозамещения.
Ранее сообщалось, что в Самарской области участниками нацпроекта «Производительность труда» являются 119 предприятий.