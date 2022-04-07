В Москве объём промпроизводства вырос почти на 25%

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что объём промышленного производства в Москве в январе — феврале 2022 года вырос на 24,6% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Об этом сообщает НСН.

«Положительная динамика главным образом обусловлена ростом обрабатывающей промышленности на 33,5%. В этой отрасли наибольшие темпы прироста зафиксированы в производстве оборудования общего назначения, в том числе насосного и компрессорного, а также двигателей, клапанов и регуляторов. Увеличение составило 95,7%», — уточнил Ефимов.

По его словам, немало динамично развивающихся производств и в кабельной отрасли столицы, передаёт kp.ru.

Так, выпуск электрического оборудования вырос на 86,2%, в том числе за счёт создания новых изделий по программе импортозамещения.

Ранее сообщалось, что в Самарской области участниками нацпроекта «Производительность труда» являются 119 предприятий.