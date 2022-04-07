«Ъ»: «Лукойл» предупредил о рисках остановки заводов из-за избытка нефтепродуктов

Короткая ссылка
«Лукойл» видит риски остановки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за проблем с отгрузками топлива на фоне введённых антироссийских санкций.
«Ъ»: «Лукойл» предупредил о рисках остановки заводов из-за избытка нефтепродуктов
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы компании Вагита Алекперова вице-премьеру России Александру Новаку.

Как отмечается, Алекперов предлагает временно перенаправить объёмы мазута в качестве топлива на ТЭЦ, чтобы избежать остановки НПЗ, и временно отменить высокие штрафы за негативное воздействие на экологию.

По данным издания, такие же послабления нужны и для сжигания попутного нефтяного газа, которое, по мнению «Лукойла», может увеличиться из-за временной невозможности продавать за рубеж производимые из него сжиженные углеводородные газы.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нефтяное эмбарго против России не входит в готовящийся пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис также заявил, что разочарован переговорами по пятому пакету санкций ЕС против России из-за отсутствия в нём мер против российской нефти.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что Венгрия не поддержит санкции Евросоюза на российские нефть и газ.

Экономист Василий Колташов высказался в беседе с Nation News о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.

По его словам, если такие санкции и будут, то только временные, на Западе это понимают.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить