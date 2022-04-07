«Ъ»: «Лукойл» предупредил о рисках остановки заводов из-за избытка нефтепродуктов

«Лукойл» видит риски остановки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за проблем с отгрузками топлива на фоне введённых антироссийских санкций.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы компании Вагита Алекперова вице-премьеру России Александру Новаку.

Как отмечается, Алекперов предлагает временно перенаправить объёмы мазута в качестве топлива на ТЭЦ, чтобы избежать остановки НПЗ, и временно отменить высокие штрафы за негативное воздействие на экологию.

По данным издания, такие же послабления нужны и для сжигания попутного нефтяного газа, которое, по мнению «Лукойла», может увеличиться из-за временной невозможности продавать за рубеж производимые из него сжиженные углеводородные газы.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нефтяное эмбарго против России не входит в готовящийся пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис также заявил, что разочарован переговорами по пятому пакету санкций ЕС против России из-за отсутствия в нём мер против российской нефти.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что Венгрия не поддержит санкции Евросоюза на российские нефть и газ.

Экономист Василий Колташов высказался в беседе с Nation News о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.

По его словам, если такие санкции и будут, то только временные, на Западе это понимают.