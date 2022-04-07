Аналитик Потавин рассказал об особенностях инвестиций в юань
«Юань — валюта не очень привычная для простых россиян. Лишь малое количество банков могут принять её на обмен или открывают депозиты», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм».
Потавин также заявил, юань нельзя назвать свободно конвертируемой валютой, поскольку в Китае сохраняются ограничения на валютные операции, включая вывод валюты за рубеж.
Ранее независимый экономический аналитик Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с долларом.