Аналитик Потавин рассказал об особенностях инвестиций в юань

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин рассказал об особенностях инвестиций в китайские юани.

«Юань — валюта не очень привычная для простых россиян. Лишь малое количество банков могут принять её на обмен или открывают депозиты», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм».

Потавин также заявил, юань нельзя назвать свободно конвертируемой валютой, поскольку в Китае сохраняются ограничения на валютные операции, включая вывод валюты за рубеж.

Ранее независимый экономический аналитик Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с долларом.