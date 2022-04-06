В Фонде национальной энергетической безопасности прокомментировали ситуацию на газовом рынке Европы
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«Сегодня что-то прогнозировать очень сложно: ситуация меняется стремительно, и то, что казалось маловероятным ещё пару месяцев назад, в настоящее время получает реальное воплощение. Очевидно только то, что обстановка на европейском энергорынке далека до того, чтобы вернуться в спокойную стадию», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Как отметил Перов, рынки энергоресурсов взаимосвязаны и растёт в цене не только газ, но и нефть с углём, и исходя из этого, стоимость газа вряд ли спустится до многолетних значений.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с ценами на газ.