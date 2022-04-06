В Подмосковье привлекли 20 новых резидентов в индустриальные парки в этом году

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В индустриальные парки Московской области пришли ещё 20 новых резидентов с начала года. Они создадут 400 рабочих мест.
В Подмосковье привлекли 20 новых резидентов в индустриальные парки в этом году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Заявленные инвестиции по новым проектам составят свыше 1,6 млрд рублей, сообщила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

Так, компания «Коттех» собирается построить в индустриальном парке «Котово» асфальтобетонный завод, а предприятие «Лайнвижн» — выпускать радиоэлектронную продукцию собственной разработки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам Зиновьевой, в регионе уровень заполняемости индустриальных парков составляет 73%.

Ранее сообщалось, что программа льготного кредитования сохраняется для резидентов СЭЗ Крыма и Севастополя.

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