В Подмосковье привлекли 20 новых резидентов в индустриальные парки в этом году

В индустриальные парки Московской области пришли ещё 20 новых резидентов с начала года. Они создадут 400 рабочих мест.

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360». Заявленные инвестиции по новым проектам составят свыше 1,6 млрд рублей, сообщила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева. Так, компания «Коттех» собирается построить в индустриальном парке «Котово» асфальтобетонный завод, а предприятие «Лайнвижн» — выпускать радиоэлектронную продукцию собственной разработки, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». По словам Зиновьевой, в регионе уровень заполняемости индустриальных парков составляет 73%. Ранее сообщалось, что программа льготного кредитования сохраняется для резидентов СЭЗ Крыма и Севастополя.