Госдума одобрила покупку привилегированных акций банков России за счёт средств ФНБ

Короткая ссылка
Государственная дума России приняла закон, позволяющий за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) приобретать привилегированные акции банков.
Госдума одобрила покупку привилегированных акций банков России за счёт средств ФНБ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующий документ, одобренный депутатами Госдумы, в целях обеспечения финансовой устойчивости банковской системы страны предоставляет Минфину России на основании решений российского правительства право приобретать привилегированные акции кредитных организаций за счёт средств ФНБ.

При этом для совершения таких операций не нужно будет получать согласия Банка России и Федеральной антимонопольной службы, а также привлекать уполномоченный федеральный орган для определения цены размещения акций банка. 

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить