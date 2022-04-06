Госдума одобрила покупку привилегированных акций банков России за счёт средств ФНБ

Государственная дума России приняла закон, позволяющий за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) приобретать привилегированные акции банков.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующий документ, одобренный депутатами Госдумы, в целях обеспечения финансовой устойчивости банковской системы страны предоставляет Минфину России на основании решений российского правительства право приобретать привилегированные акции кредитных организаций за счёт средств ФНБ.

При этом для совершения таких операций не нужно будет получать согласия Банка России и Федеральной антимонопольной службы, а также привлекать уполномоченный федеральный орган для определения цены размещения акций банка.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций.