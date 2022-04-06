В Москве построят предприятие по производству электронных компонентов

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столичном районе Нагатино-Садовники появится инженерный корпус для научно-производственного предприятия площадью 10 тыс. кв. м.
В Москве построят предприятие по производству электронных компонентов
  • © пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы.

Как пишет НСН, это первый участок, переданный промпредприятию по льготной ставке в реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

«В городе оперативно принят целый комплекс мер, направленный на сохранение действующих инвестиционных проектов и стимулирование появления новых. Среди них — предоставление промышленным предприятиям земельных участков в аренду за 1 рубль в год», — рассказал Ефимов.

В рамках работы корпуса создадут 460 рабочих мест. Предприятие займётся разработками и производством электронных компонентов, в том числе для автомобильной промышленности.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что в Тульской области открывают инженерный центр для создания отечественных запчастей для импортного оборудования.

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