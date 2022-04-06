В Москве построят предприятие по производству электронных компонентов
- © пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы.
Как пишет НСН, это первый участок, переданный промпредприятию по льготной ставке в реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).
«В городе оперативно принят целый комплекс мер, направленный на сохранение действующих инвестиционных проектов и стимулирование появления новых. Среди них — предоставление промышленным предприятиям земельных участков в аренду за 1 рубль в год», — рассказал Ефимов.
В рамках работы корпуса создадут 460 рабочих мест. Предприятие займётся разработками и производством электронных компонентов, в том числе для автомобильной промышленности.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что в Тульской области открывают инженерный центр для создания отечественных запчастей для импортного оборудования.