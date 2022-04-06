ЦБ: инвестиции в криптовалюту могут снизить доходы граждан

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Инвестиции в криптовалюты могут стать причиной сокращения возможностей российского финансового сектора по финансированию реального сектора и снижению потенциала роста экономики, что может снизить доходы людей, заявила первый зампредседатель Центробанка Ксения Юдаева.

«Инвестиции граждан в криптовалюты могут привести к выводу сбережений из реальной экономики, фондового рынка, банковской системы за периметр российского финансового сектора и, как следствие, к сокращению его возможностей по финансированию реального сектора, в первую очередь санкционных компаний», — цитирует РИА Новости Юдаеву.

По её словам, таким образом произойдёт снижение потенциала роста российской экономики, что может затем создать проблемы на рынке труда и снизить доходы граждан.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в стране возбуждено первое уголовное дело о растрате активов криптовалютной биржи.

Обвиняемого задержали в гостинице частного аэродрома в Подмосковье. При себе у него в двух дорожных чемоданах находилось свыше 190 млн рублей наличными. 

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