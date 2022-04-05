Экономист Дудчак прокомментировал ситуацию с поставками газа в Германию

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Экономист Александр Дудчак прокомментировал ситуацию с поставками газа в Германию.
Экономист Дудчак прокомментировал ситуацию с поставками газа в Германию
  • Gettyimages.ru
  • © DarioEgidi

«В оплате рублями за газ для Германии нет никаких проблем. Они сами же отметили, что для них ничего не меняется. Контракт у ФРГ подписан в валюте. Они просто производят конвертацию в российском банке», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как отметил эксперт, пока не стоит утверждать, что Германия окончательно согласилась на полную оплату газа рублями.

«Но перед нами мощный шаг», — сказал Дудчак.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.

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