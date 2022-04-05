В Институте национальной энергетики прокомментировали ситуацию в европейской промышленности

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Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию в европейской промышленности.
В Институте национальной энергетики прокомментировали ситуацию в европейской промышленности
  • Gettyimages.ru

«Ряд отраслей европейской промышленности (производство удобрений, химии, цемента, металлургической продукции; машиностроение и пр.) уже испытывают трудности в связи с подорожавшим сырьём и энергоносителями», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как считает Фролов, отказ от поставок из России приведёт к ситуации, которая напрямую и косвенно затронет целые сектора экономики ЕС.

По словам эксперта, Евросоюз пытается снизить зависимость от российского газа в течение последних 20 лет, но за это время альтернатив не нашлось.

Ранее, как сообщало ФАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич прокомментировал схему оплаты газа рублями.

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