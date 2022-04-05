В Подмосковье напомнили о мерах поддержки малого бизнеса

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В Московской области для предпринимателей и самозанятых доступны программы кредитования по льготным ставкам, напомнила зампред регионального правительства Екатерина Зиновьева.
В Подмосковье напомнили о мерах поддержки малого бизнеса
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Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила Зиновьева, льготные кредиты можно получить в областном фонде микрофинансирования. Предусмотрено девять программ поддержки.

«МСП могут получить до 5 млн рублей по ставкам от 2% годовых на срок до трёх лет», — сказала Зиновьева.

Есть отдельная программа для самозанятых — они могут обратиться за займом до 500 тыс. рублей по ставке 9% годовых.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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