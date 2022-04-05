Экономист Масленников прокомментировал прогноз о рекордном притоке средств из-за рубежа в Россию

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Экономист, глава направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников прокомментировал прогноз о рекордном притоке средств из-за рубежа в Россию в 2022 году.
Экономист Масленников прокомментировал прогноз о рекордном притоке средств из-за рубежа в Россию
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«При классической ситуации чем больше в России профицит счёта текущих операций, тем крепче курс рубля. Это может сыграть свою определённую роль и в текущем году», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, в целом такое укрепление профицита счёта текущих операций поспособствует повышению курса рубля и его стабилизации.

Ранее в Институте международных финансов (IIF) спрогнозировали рекордный профицит текущего счёта платёжного баланса России.

Экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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