Экономист Масленников прокомментировал прогноз о рекордном притоке средств из-за рубежа в Россию

Экономист, глава направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников прокомментировал прогноз о рекордном притоке средств из-за рубежа в Россию в 2022 году.

«При классической ситуации чем больше в России профицит счёта текущих операций, тем крепче курс рубля. Это может сыграть свою определённую роль и в текущем году», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, в целом такое укрепление профицита счёта текущих операций поспособствует повышению курса рубля и его стабилизации.

Ранее в Институте международных финансов (IIF) спрогнозировали рекордный профицит текущего счёта платёжного баланса России.

Экономист, финансовый аналитик Антон Смирнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.