В Москве сообщили о росте объёмов производства лекарств

Объём производства лекарств в Москве в январе — феврале 2022 года вырос на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Развитие фармацевтической отрасли — один из приоритетов экономики Москвы. Сегодня в столице работает 84 предприятия, на которых трудятся 14,8 тыс. человек. Они обеспечивают бесперебойные поставки лекарственных средств, а также стабильно наращивают выпуск продукции», — заявил Ефимов.

Отмечается, что в столице работают различные инструменты для поддержки рассматриваемой области деятельности.

Ранее, как сообщал телеканал «360», председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев заявил, что угрозы срыва поставок жизненно важных лекарств в Подмосковье нет.