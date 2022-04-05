В Москве сообщили о росте объёмов производства лекарств
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
«Развитие фармацевтической отрасли — один из приоритетов экономики Москвы. Сегодня в столице работает 84 предприятия, на которых трудятся 14,8 тыс. человек. Они обеспечивают бесперебойные поставки лекарственных средств, а также стабильно наращивают выпуск продукции», — заявил Ефимов.
Отмечается, что в столице работают различные инструменты для поддержки рассматриваемой области деятельности.
Ранее, как сообщал телеканал «360», председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев заявил, что угрозы срыва поставок жизненно важных лекарств в Подмосковье нет.